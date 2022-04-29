Весьма в тему.

Так называемые кроссоверы в современных видеоиграх стали привычным явлением: разработчики частенько проводят совместным мероприятия с другими девелоперами, а также с телесериалами, кинофильмами, музыкальными мероприятиями и многим другим. Bandai Namco решила не отставать от традиции и объявила о том, что до конца мая выпустит для своей авиационной аркады Ace Combat 7 Skies Unknown специальное дополнение, посвящённое готовящемуся к премьере фильму «Топ Ган: Мэверик». Аддон готовится при сотрудничестве с кинокомпанией Paramount Pictures.

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В подробности издатель и разработчики решили пока не вдаваться, что, в общем-то, естественно: ни к чему портить сюрприз. Известно лишь, что в состав дополнения войдёт новый самолёт; предположительно, связанный с кинофильмом.

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Напомним, что Ace Combat 7 Skies Unknown поступила в продажу три года назад на PC и консолях прошлого поколения и получила тёплые отзывы от поклонников жанра. Игра до сих пор поддерживается контентом.