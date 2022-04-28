Как вы все прекрасно помните, в начале этого года Microsoft договорилась с Activision Blizzard о переходе холдинга и всех его франшиз и внутренних студий под контроль игрового крыла редмондского гиганта. Формально холдинг сохранит творческую независимость, но все его будущие проекты будут уже выходить под эгидой Microsoft Gaming.
реклама
Процесс, безусловно, непростой и небыстрый — в конце концов, это не буханку хлеба в ларьке купить — поэтому должен пройти через серию обязательных процедур, среди которых, в частности, голосование имеющих на то право акционеров. Сегодня это голосование состоялось, и по его итогам 98 % высказались за объединение Activision Blizzard с Microsoft. Если такой процент кажется вам выглядящим немного «по-диктатурному», то не стоит удивляться, это нормально.
Напоминаем, что сумма сделки составит без малого $70 млрд, а полностью завершить процесс компании надеются до июля 2023 года. Впереди ещё оценка антимонопольной комиссией и решение кучи вопросов юридического характера.