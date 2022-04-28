Учитывая не сильно востребованный жанр и относительно недавний релиз, результат достойный.

Компания Bandai Namco с чувством гордости, которое она даже не пытается скрывать, сообщила о том, что продажи японской ролевой игры (jRPG) Tales of Arise на сегодняшний день достигли и преодолели отметку в два миллиона копий.

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Tales of Arise поступила в продажу в начале прошлой осени, так что не стоит спешить с выводами и заявлять о слабых продажах. Во-первых, жанр jRPG рассчитан исключительно на больших любителей, которых в мире не так много, как хотелось бы авторам подобных игр. Во-вторых, полгода — это всё же не тот период, по итогам которого можно делать те или иные выводы.

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С другой стороны, пик продаж видеоигр обычно приходится на первые недели после их релиза, так что серьёзно измениться данный статистический показатель уже не сможет.