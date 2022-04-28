…который стартует 3 мая.

Разработчики из 343 Industries провели специальный стрим, посвящённый шутеру Halo Infinite. В рамках прошедшей трансляции было рассказано о содержании второго сезона проекта, старт которого намечен на вторник, 3 мая. В данный момент девелоперы заняты финальной «полировкой» шутера с попутным удалением багов и обязательно интеграцией античита.

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В ходе трансляции авторы пообещали выпускать контент для Halo Infinite чаще, чем это было до настоящего момента. Вместе с контентом будут, разумеется, выходить дежурные правки. В августе должен дебютировать кооперативный режим вкупе с возможностью переигрывать миссии.

Отдельного упоминания удостоился режима Forge, его запуск намечен на сентябрь текущего года — сначала всё пройдёт в привычном формате открытого альфа-тестирования.

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Наконец, перед самым стартом второго сезона Halo Infinite разработчики выпустили зрелищный кинематографический трейлер, в котором группа спартанцев встречает раненого бойца.