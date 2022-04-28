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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новые игры от Microsoft и Bethesda покажут уже в середине июня
В начале середины июня, если чуть точнее.
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Лето — традиционный период для анонсов новых игр крупных компаний. Microsoft отступать от традиции не собирается, поэтому сегодня объявила о том, что презентация Xbox & Bethesda Games Showcase, в рамках которой покажут новые и готовящиеся к релизу игры, состоится 12 июня.

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Программой мероприятия с нами пока не делятся, но рискнём предположить, что Bethesda привезёт на него как минимум Starfield. Надеяться на то, что нам также наконец-то покажут The Elder Scrolls VI, мы бы не стали, поскольку данное событие было бы слишком преждевременным.

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Вместе с тем ожидаются анонсы и показы игр от внутренних студий Microsoft и презентации от студий-партнёров.

#microsoft #bethesda softworks
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