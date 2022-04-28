В интересное время мы живём: человечество находится на грани глобального «горячего» конфликта, но всё равно продолжает продавливать «повестку» о гендерном и сексуальном разнообразии. Так, стало известно, что один из персонажей асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight, а именно — Дэвид Кинг — является геем.
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Дэвид появился в Dead by Daylight ещё в 2017 году, однако до сего дня разработчики из Behaviour Interactive предпочитали не заострять внимание на сексуальной ориентации виртуальных персонажей своего творения. Почему данная информация должна была быть опубликованной именно сегодня, вопрос хороший, и ответ на него девелоперы пока не дают.
Меняет ли это что-нибудь в плане игрового процесса? Конечно же, нет. Стоит отметить, что во многих популярных играх разработчики стараются добавить «разнообразия». Ярким примером является Overwatch, где сразу два персонажа — Трейсер и Солдат-76 — являются гомосексуалами.