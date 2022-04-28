Вот бы с такой же гордостью и рвением объявляли о новом контенте...

В интересное время мы живём: человечество находится на грани глобального «горячего» конфликта, но всё равно продолжает продавливать «повестку» о гендерном и сексуальном разнообразии. Так, стало известно, что один из персонажей асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight, а именно — Дэвид Кинг — является геем.

реклама

Дэвид появился в Dead by Daylight ещё в 2017 году, однако до сего дня разработчики из Behaviour Interactive предпочитали не заострять внимание на сексуальной ориентации виртуальных персонажей своего творения. Почему данная информация должна была быть опубликованной именно сегодня, вопрос хороший, и ответ на него девелоперы пока не дают.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Меняет ли это что-нибудь в плане игрового процесса? Конечно же, нет. Стоит отметить, что во многих популярных играх разработчики стараются добавить «разнообразия». Ярким примером является Overwatch, где сразу два персонажа — Трейсер и Солдат-76 — являются гомосексуалами.