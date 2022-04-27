Осенью прошлого года Activision сообщила о том, что в Call of Duty Warzone и Vanguard будет работать суперсовременный античит Ricochet, которые будет предотвращать запуск мошеннического ПО, вмешивающегося в процесс игры, то есть, обыкновенных читов. В Warzone, как в многократно более сильно поражённую читерами игру, данную систему внедрили практически сразу после её анонса, а вот в Vanguard ждать пришлось почти полгода.
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Тем не менее, ожидание для тех немногих, кто ещё играют в Call of Duty Vanguard, закончилось: kernel-драйвер Ricochet заработал и в ней.
Стоит отметить, что несмотря на то, что поначалу в прошлом году Ricochet осрамился, позволив взломать собственные системы, но впоследствии система зарекомендовала себя как вполне рабочая. Так, с её помощью удалось наказать уже свыше пятидесяти четырёх тысяч игровых шулеров.