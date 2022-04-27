В конце февраля Bethesda объявила о том, что завершит поддержку своего сервиса Bethesda.net, позволив всем желающим осуществить перенос всех данных и библиотеки игр в Steam. Время шло, и вот, сегодня программа «трансфера» официально заработала.
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Чтобы перенести все свои данные Bethesda.net на учётную запись в Steam, необходимо проследовать на специальную страничку и связать две учётные записи, после чего нажав на заветную кнопку. Bethesda уверяет, что в процессе в Steam будут перенесены все имеющиеся у вас игры, аддоны, дополнительный контент, внутриигровая валюта и прочее.
Формально Bethesda.net продолжит существовать вплоть до мая. А дальше, по всей видимости, кто не успел, тот опоздал. Справедливости ради, времени на то, чтобы ознакомиться с фактом отказа Bethesda от своего «лончера» было предостаточно.