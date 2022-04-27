Рост по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 34 миллиона.

Компания Spotify Technology опубликовала финансовый отчёт по итогам первого квартала текущего года, из чего можно сделать вывод о том, что хоть принадлежащему ей музыкальному сервису не удалось достичь запланированных результатов, но реальная статистика оказалась удивительно близка к прогнозам даже несмотря на то, что компания свернула свою деятельность в России.

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Согласно официальной статистике Spotify, число подписчиков сервиса по итогам первого квартала текущего года достигло 182 миллионов. Для сравнения, ровно год назад — по итогам первого квартала 2021 года — данный показатель составлял 158 миллионов пользователей. Вследствие ухода с Российского рынка Spotify потеряла порядка 1,5 миллионов подписчиков, что, конечно, неприятно, но в общей сложности не смертельно.

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Стоит отметить, что Spotify пришёл на российский рынок меньше двух лет назад, толком не успев нарастить масштаб своей деятельности. Даже если Spotify вернётся, вряд ли стоит рассчитывать на положительное отношение россиян к сервису. Как говорится, смятую бумагу можно расправить, но следы всё равно останутся.