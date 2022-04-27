Точно в срок.

На протяжении нескольких месяцев космическая стратегия Galactic Civilizations IV (не путать с Sid Meier’s Civilization) пребывала в замаскированном под бета-версию раннем доступе на просторах Epic Games Store. К счастью, процесс тестирования проекта был непродолжительным, особенно, учитывая современные тенденции в игровой промышленности, и уже несколько часов назад Galactic Civilizations IV стала доступна в полноценном виде.

реклама

Игра доступна только в Epic Games Store, однако для россиян с недавних пор это не неприятность, а благо, поскольку EGS сейчас является единственным из крупных сервисом цифровой дистрибуции, где нашим соотечественникам не вставляют палки в колёса при попытке произвести оплату. Все привычные способы работают; по крайней мере, пока. Чего, увы, больше нельзя сказать о Steam.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Напоминаем, что действие Galactic Civilizations IV разворачивается в относительно далёком будущем, где человечество всё-таки сумело установить контакт с внеземными цивилизациями и, по своему обыкновению, начать с ними «грызню». Нам предстоит развивать свои поселения, осваивать новые планеты и отбивать атаки пришельцев. Конечно, если не предпочитать дипломатию.