На протяжении нескольких месяцев космическая стратегия Galactic Civilizations IV (не путать с Sid Meier’s Civilization) пребывала в замаскированном под бета-версию раннем доступе на просторах Epic Games Store. К счастью, процесс тестирования проекта был непродолжительным, особенно, учитывая современные тенденции в игровой промышленности, и уже несколько часов назад Galactic Civilizations IV стала доступна в полноценном виде.
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Игра доступна только в Epic Games Store, однако для россиян с недавних пор это не неприятность, а благо, поскольку EGS сейчас является единственным из крупных сервисом цифровой дистрибуции, где нашим соотечественникам не вставляют палки в колёса при попытке произвести оплату. Все привычные способы работают; по крайней мере, пока. Чего, увы, больше нельзя сказать о Steam.
Напоминаем, что действие Galactic Civilizations IV разворачивается в относительно далёком будущем, где человечество всё-таки сумело установить контакт с внеземными цивилизациями и, по своему обыкновению, начать с ними «грызню». Нам предстоит развивать свои поселения, осваивать новые планеты и отбивать атаки пришельцев. Конечно, если не предпочитать дипломатию.