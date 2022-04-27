Сначала, очевидно, надо выпустить Starfield и весь запланированный к нему контент.

Как вы хорошо знаете, в стенах Bethesda Game Studios сейчас в абсолютном приоритете космическая ролевая игра Starfield, релиз которой должен состояться уже в ноябре текущего года. Ресурсы у студии не безграничны, поэтому The Elder Scrolls VI, которая была анонсирована почти четыре года назад в тот же день, что и Starfield, пока если и разрабатывается, то, мягко говоря, по остаточному принципу.

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Тем не менее, работа всё же идёт, и отдельные инсайдеры даже публикуют поступающие из стен студии сведения. Сегодня их поступило немного, но всё же. Так, инсайдер сообщает, что местом действия The Elder Scrolls VI станет провинция Хаммерфелл — родина расы редгардов, образцовых воинов, для которых сражения являются частью не просто жизни, но и культуры. В новинке также будет представлена продвинутая политическая система, в которой будут иметь большое значение членство главного героя в определённых фракциях, а также статус брака. Будут как верные друзья, так и предатели, а вот драконов, к которым игроки привыкли уже за, страшно сказать, почти 11 лет в «Скайриме», в новинке представлено не будет.

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Полноценная разработка игры началась недавно, сейчас она находится на ранних стадиях. Согласно утечке, релиз состоится не раньше, чем в 2025—2026 году.