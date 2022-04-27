Сейчас надо предусмотреть все варианты.

Агентству Bloomberg стали известны новые подробности предстоящей сделки между Илоном Маском (Elon Musk) и Twitter, которая оценивает активы последней из компаний в $44 млрд. Как выясняется, если одна из сторон выступит инициатором разрыва договорённости, то она должна будет выплатить второй $1 млрд отступных. Это касается как Илона Маска, так и руководства Twitter, хотя пока от сторонних экспертов приходится чаще слышать опасения по поводу способности главы Tesla найти деньги, необходимые для покупки Twitter.

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Источник изображения: Getty Images

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Например, вчера курс акций Tesla снизился на 12% вслед за многими компаниями технологического сектора, но в конкретном случае его величина отображала опасения инвесторов по поводу наличия у Маска слишком большого количества акций компании, находящихся в залоге. По сути, более половины принадлежащих Илону Маску акций Tesla заложены, а ему надо найти ещё $21 млрд на свою долю выплат по сделке с Twitter. Если акции Tesla начнут неуклонно дешеветь, это вынудит Маска приступить к их распродаже для обеспечения кредитов уже в денежной форме.