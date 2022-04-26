Два вопроса: зачем и зачем?

Есть такая занимательная игра — Rocket League называется. Геймплейно она представляет собой смесь автомобильных гонок и футбола, чем в своё время привлекла внимание огромной аудитории. Теперь же некоторые ушлые издательства подумывают о том, чтобы создать свои собственные аналоги Rocket League. Так, например, инсайдер Том Хендерсон утверждает, что компания 2K Games готовит проект под названием Gravity Goal — конкурента данному автомобильному футболу.

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Судя по предварительным сведениям, в целом правила Gravity Goal будут похожи на Rocket League, но с поправкой на то, что гонять по трассе/полю будут уже не машинки, а мотоциклы в духе фильма «Трон: Наследие».

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Анонс может состояться уже в обозримом будущем.