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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: 2K Games готовит проект-конкурент Rocket League
Два вопроса: зачем и зачем?
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Есть такая занимательная игра — Rocket League называется. Геймплейно она представляет собой смесь автомобильных гонок и футбола, чем в своё время привлекла внимание огромной аудитории. Теперь же некоторые ушлые издательства подумывают о том, чтобы создать свои собственные аналоги Rocket League. Так, например, инсайдер Том Хендерсон утверждает, что компания 2K Games готовит проект под названием Gravity Goal — конкурента данному автомобильному футболу.

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Судя по предварительным сведениям, в целом правила Gravity Goal будут похожи на Rocket League, но с поправкой на то, что гонять по трассе/полю будут уже не машинки, а мотоциклы в духе фильма «Трон: Наследие».

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Анонс может состояться уже в обозримом будущем.

#2k games #rocket league
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