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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер 13-го сезона Apex Legends, получивший название «Спасители»
И демонстрация нового героя по имени Ньюкасл.
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Разработчики из Respawn Entertainment выпустили очередное видео по условно-бесплатной королевской битве Apex Legends, посвящённое скорому старту нового сезона (стартует 10 мая) и новому персонажу по имени Ньюкасл. Первые подробности сезона, получившего название «Спасители», есть на отдельной красивой странице сайта игры.

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Со стартом 13-го сезона в Apex Legends также станет доступен новый боевой пропуск, прохождение которого гарантирует получение легендарных обликов, скинов для оружия и других вещей. А ещё в трейлере нам показали встречу героев с гигантским монстром на карте «Место бури». Разработчики обещают, что обновлённая локация будет хранить в себе массу секретов, ведь «даже мёртвые животные могут быть опасны».

Наконец, в новом сезоне «Спасители» игра получит обновлённую рейтинговую систему, которая станет учитывать личное мастерство геймера и умение работать в команде.

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Как мы уже сказали, «Спасители» прибудут 10 мая, разработчики до старта сезона обещают ещё выпустить короткометражку из цикла «Истории из Внешних земель» — она выйдет 28 апреля.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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