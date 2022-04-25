Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован Brutal John — олдскульный шутер о спасении мира от майнинга
Антропоморфная собака и грудастая девица дают отпор криптомайнерам. Как вам?
анонсы и реклама
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Еще одна <b>RTX 3070 сильно дешевле 100тр</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

Разработчики из независимой студии OldSchool Laws Interactive представили Brutal John — брутальный шутер с пародийным сюжетом и не самым передовым визуальным рядом. Всё внимание к себе приковывает здешняя завязка. Судите сами — действие игры происходит в мире, пережившем катастрофу из-за действий криптомайнеров.

реклама

По сюжету игры, к 2090 году криптовалютные технологии глубоко вошли в жизнь простых людей на всех континентах. Мировая экономика потерпела крах, а проблемы с экологией стали слишком серьёзными.

Без главного злодея дело тоже обойтись не могло — злобный мутант Лузилиан захватил мир с помощью технологий добычи криптовалюты. Он тут главный майнер, контролирующий всю добычу. Дать отпор злодею может только наш герой — Brutal John. Кампанию ему составит девушка с выдающимися формами.

Ключевые особенности проекта:

  • настоящий олдскульный шутер, вдохновленный шутерами 90-х;
  • необычная сюжетная линия, по ходу развития которой главному герою предстоит спасти мир от майнинга;
  • продуманная система уничтожения врагов с помощью различного разрушительного оружия;
  • безумные бои с боссами: от сумасшедших поваров и генералов до огромных мозговых машин и жирных инопланетян;
  • разнообразие локаций: космические станции, города, дикий запад, пещеры, казино, майнинг-заводы и т.д.;
  • динамичный саундтрек.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Шутер Brutal John создаётся силами троих энтузиастов, у которых (как они сами заявляют) имеется 12 лет опыта разработки игр. Даты релиза у проекта нет, но зато у него уже есть своя страница в Steam.

#brutal john #oldschool laws interactive
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
4
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
27
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
25
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
13
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
6
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

AlexGall
20:34
И нахер это говно за 3 косаря? Взял себе a4thech V3. Ножки- лакированный алюминий. Цена - до1,5к. Фирменную утилиту настройки использовал 1 раз: выставил чувствительность и отключил ЛГБТ- подсветочку....
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
Beriya
20:29
Вопросов больше не имею! Как слезешь с мамкиной шеи, так и будешь о налогах рассуждать!
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Николай Врублевский
20:29
Я получу 904-й только к 9-му Мая. Но 150Вт ему точно не по зубам - к гадалке не ходи.
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
Стас Михайлов
20:28
сам напросился, будет знать теперь как без отдыха на море лаптевых
Марку Цукербергу запретили въезд в РФ
quidirrumabo
20:28
Тебя охранник склада обидел, да?)
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
nubanoid
20:18
так это проблемы людей уже, переходящих дорогу в неположенном месте. и ты так написал будто человеческое зрение идеальное.. далеко не идеальное, ещё и хватает тех кто без прав за руль садятся, или вып...
В Шотландии стартовали дорожные испытания первого полноразмерного автономного автобуса
Z
20:16
секрет прост, сплю 5 часов в день и не занимаюсь мастурбацией. Сохраняю энергию и направляю. Пока одни скулят про маленькие зп, я скупаю игры по фулл прайсу
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
flyval
20:15
Правильно. Чтобы ещё больше показать им кузькину мать, нужно этому придурка ещё и на Прибалтику напасть!
Цены на игровые процессоры в РФ возвращаются к февральским минимумам – Core i3-12100F стоит 18 000р
Николай Врублевский
20:14
Сюрикен 3 - это наследник Зипанга. И для кулера категории "60$" он отрабатывает каждый потраченный на него цент, особенно если вы собираете систему на 8/8 или 8/16. П.С. У меня есть Сюрикен, на которы...
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
quidirrumabo
20:13
Тебе лучше не думать мысли)
Марку Цукербергу запретили въезд в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем