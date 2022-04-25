Антропоморфная собака и грудастая девица дают отпор криптомайнерам. Как вам?

Разработчики из независимой студии OldSchool Laws Interactive представили Brutal John — брутальный шутер с пародийным сюжетом и не самым передовым визуальным рядом. Всё внимание к себе приковывает здешняя завязка. Судите сами — действие игры происходит в мире, пережившем катастрофу из-за действий криптомайнеров.

реклама

По сюжету игры, к 2090 году криптовалютные технологии глубоко вошли в жизнь простых людей на всех континентах. Мировая экономика потерпела крах, а проблемы с экологией стали слишком серьёзными.

Без главного злодея дело тоже обойтись не могло — злобный мутант Лузилиан захватил мир с помощью технологий добычи криптовалюты. Он тут главный майнер, контролирующий всю добычу. Дать отпор злодею может только наш герой — Brutal John. Кампанию ему составит девушка с выдающимися формами.

Ключевые особенности проекта:

настоящий олдскульный шутер, вдохновленный шутерами 90-х;

необычная сюжетная линия, по ходу развития которой главному герою предстоит спасти мир от майнинга;

продуманная система уничтожения врагов с помощью различного разрушительного оружия;

безумные бои с боссами: от сумасшедших поваров и генералов до огромных мозговых машин и жирных инопланетян;

разнообразие локаций: космические станции, города, дикий запад, пещеры, казино, майнинг-заводы и т.д.;

динамичный саундтрек.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Шутер Brutal John создаётся силами троих энтузиастов, у которых (как они сами заявляют) имеется 12 лет опыта разработки игр. Даты релиза у проекта нет, но зато у него уже есть своя страница в Steam.