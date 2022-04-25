Разработчики из независимой студии OldSchool Laws Interactive представили Brutal John — брутальный шутер с пародийным сюжетом и не самым передовым визуальным рядом. Всё внимание к себе приковывает здешняя завязка. Судите сами — действие игры происходит в мире, пережившем катастрофу из-за действий криптомайнеров.
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По сюжету игры, к 2090 году криптовалютные технологии глубоко вошли в жизнь простых людей на всех континентах. Мировая экономика потерпела крах, а проблемы с экологией стали слишком серьёзными.
Без главного злодея дело тоже обойтись не могло — злобный мутант Лузилиан захватил мир с помощью технологий добычи криптовалюты. Он тут главный майнер, контролирующий всю добычу. Дать отпор злодею может только наш герой — Brutal John. Кампанию ему составит девушка с выдающимися формами.
Ключевые особенности проекта:
- настоящий олдскульный шутер, вдохновленный шутерами 90-х;
- необычная сюжетная линия, по ходу развития которой главному герою предстоит спасти мир от майнинга;
- продуманная система уничтожения врагов с помощью различного разрушительного оружия;
- безумные бои с боссами: от сумасшедших поваров и генералов до огромных мозговых машин и жирных инопланетян;
- разнообразие локаций: космические станции, города, дикий запад, пещеры, казино, майнинг-заводы и т.д.;
- динамичный саундтрек.
Шутер Brutal John создаётся силами троих энтузиастов, у которых (как они сами заявляют) имеется 12 лет опыта разработки игр. Даты релиза у проекта нет, но зато у него уже есть своя страница в Steam.