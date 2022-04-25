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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Payday 3 активно разрабатывается, но до завершения работы ещё далеко
Дожить бы, как говорится.
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Кооперативный боевик Payday 3 стал жертвой пертурбаций, накрывших издательство Starbreeze, а вместе с ним и студию Overkill Software. В результате проект, который должен был заменить Payday 2, выполняющий роль единственного источника дохода Starbreeze на данный момент, задерживается, и толком неясно, когда он вообще появится на свет. Формально девелоперы заявляют о 2023 годе, однако, как мы знаем, в игровой индустрии всё ещё может несколько раз поменяться, и отнюдь не в лучшую сторону.

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На то, что 2023 год по факту может оказаться крайне оптимистичным прогнозом, сегодня намекнули сами представители компаний Starbreeze и Overkill. По их словам, в настоящее время Payday 3 активно разрабатывается, однако процесс находится на таком этапе, при котором девелоперы ещё определяют, какой движок им использовать: Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5. Хотя оба движка принадлежат к одному семейству и выбор между ними не должен фатальным образом сказаться на сроках сдачи проекта в продажу, но факт имеется: даже столь фундаментальная вещь ещё не определена.

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Подробностями игры разработчики тоже пока толком не делятся, ограничиваясь лишь общими фразами о новом игровом «опыте» и переработке массы контента. Радует то, что Payday 3 создаётся только под платформы текущего поколения — PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

#overkill software #starbreeze #payday 3
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