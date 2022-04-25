Дожить бы, как говорится.

Кооперативный боевик Payday 3 стал жертвой пертурбаций, накрывших издательство Starbreeze, а вместе с ним и студию Overkill Software. В результате проект, который должен был заменить Payday 2, выполняющий роль единственного источника дохода Starbreeze на данный момент, задерживается, и толком неясно, когда он вообще появится на свет. Формально девелоперы заявляют о 2023 годе, однако, как мы знаем, в игровой индустрии всё ещё может несколько раз поменяться, и отнюдь не в лучшую сторону.

реклама

На то, что 2023 год по факту может оказаться крайне оптимистичным прогнозом, сегодня намекнули сами представители компаний Starbreeze и Overkill. По их словам, в настоящее время Payday 3 активно разрабатывается, однако процесс находится на таком этапе, при котором девелоперы ещё определяют, какой движок им использовать: Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5. Хотя оба движка принадлежат к одному семейству и выбор между ними не должен фатальным образом сказаться на сроках сдачи проекта в продажу, но факт имеется: даже столь фундаментальная вещь ещё не определена.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Подробностями игры разработчики тоже пока толком не делятся, ограничиваясь лишь общими фразами о новом игровом «опыте» и переработке массы контента. Радует то, что Payday 3 создаётся только под платформы текущего поколения — PC, PlayStation 5 и Xbox Series.