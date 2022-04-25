Возможно, к паре сотен игроков добавится ещё... пара сотен.

Несмотря на то, что тактическая RPG King Arthur Knight’s Tale за время своего пребывания в раннем доступе с начала прошлого года не смогла привлечь внимание широкой общественности, разработчики из NeocoreGames не падают духом и продолжают поддерживать своё творение. Завтра, например, игра выберется из раннего доступа, получив статус полноценного релиза, а сегодня нашему вниманию представили свежий видеоролик, призванный заранее напомнить о данном событии.

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В King Arthur Knight’s Tale мы принимаем на себя роль рыцаря Мордреда, который вместе с королём Артуром был воскрешён загадочной Владычицей Озера, чтобы завершить своё дело — окончательно уничтожить предводителя рыцарей Круглого стола.

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Стоит отметить, что несмотря на откровенно ничтожную пользовательскую базу King Arthur Knight’s Tale всё же получила высокие оценки в Steam, так что перед нами, по всей видимости, тот самый пример игрового проекта, которому отчаянно недостаёт рекламы.