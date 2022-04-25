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Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики шутера Valorant представили нового агента — любящую пугать своих врагов девушку Fade
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Разработчики из Riot Games официально представили нового агента для своего условно-бесплатного шутера Valorant. Новичка зовут Fade, эта девушка любит использовать довольно рискованный приём с выслеживанием врага и попыткой его напугать.

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Сама девушка родом из Турции, авторы игры уже поспешили выпустить парочку ознакомительный трейлеров. Так, в кинематографическом ролике Fade даёт понять, что кошмарные сны врагов — это одно, но вот её приёмы «ещё хуже».

Второе видео посвящено геймплею за Fade с попутной демонстрацией её основных способностей. Так, девушка умеет запускать сферу, которая показывает героине и её команде расположение ближайших врагов. Ещё Fade умеет выпускать некое существо, которое помогает определить месторасположение противников и даже ослепить их.

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Агент Fade появится в Valorant уже послезавтра, 27 апреля.

#riot games #valorant
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