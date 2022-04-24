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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: разработчики симулятора университета Two Point Campus показали факультет магии и волшебства
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Разработчики из Two Point Studios продолжают рассказывать о своём грядущем симуляторе университета Two Point Campus. На этот раз нам показали один из факультетов — курс волшебства, который научит студентов обращаться с магией, а также создавать зелия и заклинания.

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По случаю представления нового курса был выпущен новый ролик. Он рассказывает, чем будут заниматься маги Спиффинмура. Тут, например, дозволено будет посещать классы с котлами и хрустальными шарами, ходить в мантиях, размахивать палочками и даже принимать участие в легальных дуэльных поединках.

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Напомним, Two Point Campus должна выйти на PS5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch только 9 августа — чуть ранее релиз проекта перенесли с весны на конец лета. В день релиза симулятор пополнит библиотеку Xbox Game Pass на ПК и консолях.

#two point studios #two point campus
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