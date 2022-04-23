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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк The House of the Dead доберётся до PC и консолей прошлого поколения в конце апреля
Славная весть для тех, кто помнит оригинал.
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В наше время тотальной «ремастеризации и ремейкинга» игровой индустрии не приходится удивляться, что всё больше и больше культовых игр прошлого обретают обновлённый внешний вид с поддержкой современных игровых платформ и операционных систем. Итак, если вы помните рельсовый шутер The House of the Dead, то наверняка обрадуетесь тому известию, что его ремейк доберётся до PC, а также до консолей PlayStation 4 и Xbox One уже в следующий четверг, 28 апреля.

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Хотя мы не располагаем конкретными сведениями о том, в чём конкретно заключаются изменения в ремейке по сравнению с оригиналом, но, скорее всего, нас ждут новые локации и, естественно, современная графика. Статус ремейка также обычно подразумевает изменения в действующих лицах и повествовании с сохранением общей сюжетной линии.

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В целом же геймплей будет соответствовать оригиналу, появится фоторежим, функция локального мультиплеера для двоих, система достижений и прочие мелочи, без которых трудно представить современную игру.

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