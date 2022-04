Славная весть для тех, кто помнит оригинал.

В наше время тотальной «ремастеризации и ремейкинга» игровой индустрии не приходится удивляться, что всё больше и больше культовых игр прошлого обретают обновлённый внешний вид с поддержкой современных игровых платформ и операционных систем. Итак, если вы помните рельсовый шутер The House of the Dead, то наверняка обрадуетесь тому известию, что его ремейк доберётся до PC, а также до консолей PlayStation 4 и Xbox One уже в следующий четверг, 28 апреля.

Хотя мы не располагаем конкретными сведениями о том, в чём конкретно заключаются изменения в ремейке по сравнению с оригиналом, но, скорее всего, нас ждут новые локации и, естественно, современная графика. Статус ремейка также обычно подразумевает изменения в действующих лицах и повествовании с сохранением общей сюжетной линии.

В целом же геймплей будет соответствовать оригиналу, появится фоторежим, функция локального мультиплеера для двоих, система достижений и прочие мелочи, без которых трудно представить современную игру.