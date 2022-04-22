Выглядит даже интересно.

На официальном YouTube-канале сетевого экшена Evil Dead: The Game появился видеоролик с геймплеем проекта и комментариями Брюса Кэмпбелла. Если что, актёр сыграл главного героя Эша Уильямса в одноименной киносаге.

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Напомним, в Evil Dead: The Game команда из четырёх человека отправляется на поиски приключений, попутно скрываясь от демона, управление которым возьмёт на себя ещё один игрок. У главных героев предельно понятная задача — спастись от убийцы. Для этого нужно собрать все разбросанные по уровню артефакты.

Официальное описание игры из Epic Games Store:

«Играйте за команду из четырёх выживших, исследуйте мир, грабьте, управляйте своим страхом и находите ключевые предметы, чтобы закрыть брешь между мирами в игре, вдохновлённой тремя оригинальными фильмами «Зловещие мертвецы», а также телесериалом “Эш против зловещих мертвецов” от STARZ.

Играйте за персонажей из вселенной “Зловещих мертвецов”, включая Эша, Скотти, лорда Артура, Келли Максвелл и других, с новыми диалогами в исполнении Брюса Кэмпбелла и других. Сражайтесь на стороне сил добра или сыграйте за жадного до душ игроков кандарийского демона, который может вселяться в дедайтов, предметы окружения и даже в самих выживших!»

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Сетевой экшен Evil Dead: The Game должен поступить в продажу 13 мая текущего года на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.