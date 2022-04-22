Компания Activision Blizzard намерена ввести в свой совет директоров ещё двух женщин. Напомним, в прошлом совете состояло две женщины, также планировали добавить третью, но решение было отложено из-за дальнейших новостей о сделке с Microsoft, которая ожидаемо усложнила все процессы.
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Так вот, в совете директоров появятся две новые барышни: Лулу Чен Месерви и Керри Карр. Первая работала раньше в должности директора по коммуникациям издания Substack. Также важно отметить, что Лулу Чен уже вступает в свою должность, тогда как Керри Карр придётся немного подождать.
Аналитики убеждены, что подобные изменения в составе директоров Activision Blizzard должны самым положительным образом повлиять на рабочую среду в компании.
Может ли положительно повлиять на рабочую среду большее уделение внимания самому процессу разработки игр — в Activision Blizzard, похоже, пока не знают.