Dying Light на сегодняшний день является эталонной игрой в жанре зомби-боевиков. Данный факт неоспорим, подтверждается пользовательскими оценками проекта, а также его многомиллионными продажами. Сегодня студия Techland в почему-то эксклюзивном для издания GamesRadar пресс-релизе сообщила, что продажи Dying Light 2 по состоянию на 28 февраля превысили пять миллионов копий, в то время как продажи первой части преодолели отметку в 20 миллионов копий (по состоянию на какой день и месяц — уже не уточняется).
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Почему Techland огласила сведения о продажах всего за первые три недели после релиза, причём, с таким большим опозданием, на текущий момент неясно. Возможно, основные продажи как раз пришлись на этот период, по окончании которого интерес публики к Dying Light 2 резко сократился.
Как бы то ни было, результат в высшей степени впечатляющий. Сейчас Techland перешла в фазу пострелизной контентной поддержки новинки и собирается выпускать для неё дополнения и обновления на протяжении как минимум пяти лет.