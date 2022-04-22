— Ты за что задержанных избил? — За дело.

Как известно, после начавшихся в феврале событий украинская студия GSC Game World порвала все отношения с российским рынком, который был для неё фактически единственным из числа значимых, а также позволила себе высказывания, которые российскими властями были классифицированы как незаконные. Зачистка российского интернет-пространства от GSC Game World и её будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжается: сначала Роскомнадзор заблокировал веб-сайт самой студии, а сегодня внимательные пользователи Сети заметили, что у них перестал открываться и сайт второго «Сталкера».

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Простая проверка реестра запрещённых ресурсов подтверждает факт блокировки сайта с доменным именем stalker2.com. Решение вступило в силу сегодня, 22 апреля, а принято оно было ещё в понедельник, 18 апреля.

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На сегодняшний день S.T.A.L.K.E.R. 2 отодвинута студией GSC Game World на второй план, а сам коллектив, согласно слухам, передислоцируется в другую страну, чтобы продолжить работу. Ранее обозначенная дата выхода — 8 декабря — не менялась, но аналитики полагают, что без переноса релиза на 2023-й год (и это в лучшем случае) дело не обойдётся.