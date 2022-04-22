Сам сезон стартует 3 мая.

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Разработчики шутера Halo Infinite в подробностях рассказали о трёх новых режимах и видоизменённых вариантах уже существующих вариантов, которые должны появиться во втором сезоне.

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Перейдём к описанию трёх новых режимов, вот они:

«Царь горы» — двум командам нужно попытаться захватить нейтральную зону. В том случае, если на её территории окажутся члены одной команды, начнётся набор очков. Стоит только собрать нужное количество «поинтов» — команда получает перевес. Затем нужно будет захватить другую область;

«Захват земли» — такой режим, как и «Царь горы», но только в этом случае нужно захватить уже целый сегмент, состоящий из трёх нейтральных зон. Выигрывает та команда, которая первой получит 11 очков;

«Последний выживший спартанец» — битва с участием 12 игроков, у каждого из них есть по 5 «жизней». Выигрывает тот, кто перебьёт всех оппонентов и не успеет истратить все попытки воскрешения.

Для второго сезона Halo Infinite разработчики также приготовили три режима, которые являются уникальными вариациями уже существующих. Будет «Ниндзя-убийца» — матч, в котором доступны только энергетический щит и крюк-кошка. Следующий вариант — «Вампиробол», он считается аналогом режима «Удержание мяча», но владелец черепа убивает врагов с одного удара и обладает способностью «вампиризм». Наконец, режим «Ракетные репульсоры» — в таком режиме игрокам будут доступны только репульсоры и ракетницы с неограниченным боезапасом.

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Запуск второго сезона Halo Infinite состоится 3 мая, на старте не будет представлен «Захват земли» — его добавят чуть позже.