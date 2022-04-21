Разработчики из студии Nine Rock Games совместно с издательством THQ Nordic анонсировали Way of the Hunter — предельно реалистичный симулятор охотника. Это будто специально разработан для тех, кто желает поближе познакомиться с темой, но стрелять живых и настоящих зверушек никогда не осмелится.
реклама
Итак, главный герой Way of the Hunter — опытный охотник (не новичок, как обычно бывает в играх подобного жанра). Ему в наследство достаётся хижина от деда со всеми положенными в таком случае снастями и барахлом. Нашему герою нужно будет продолжить осваивать промысел деда и продавать дичь.
На этом вся информация о Way of the Hunter не заканчивается. Ключевых особенностей у проекта хватает, мы сейчас упомянем самое главное:
- в игре будет сюжет — с драмой, историями про семью и охоту;
- поохотиться разрешат на несколько десятков видов животных с реалистичной моделью поведения (в т.ч. анимацией);
- богатый выбор снаряжения и оружия. Разрешат выбирать и подбирать прицелы, приклады, патроны и так далее;
- полноценная поддержка кооперативного режима;
- досконально проработанный процесс охоты, который учитывает множество нюансов;
- две огромные зоны в США и Европке по 140 квадратных километров каждая;
- уникальная система охотничьих трофеев, учитывающая множество параметров;
- система анализа выстрела с возможностью детальной баллистической экспертизы и функцией воспроизведения полёта пули.
Симулятор охотника Way of the Hunter заявлен для ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза проекта пока не установлена.