Разработчики из студии Nine Rock Games совместно с издательством THQ Nordic анонсировали Way of the Hunter — предельно реалистичный симулятор охотника. Это будто специально разработан для тех, кто желает поближе познакомиться с темой, но стрелять живых и настоящих зверушек никогда не осмелится.

Итак, главный герой Way of the Hunter — опытный охотник (не новичок, как обычно бывает в играх подобного жанра). Ему в наследство достаётся хижина от деда со всеми положенными в таком случае снастями и барахлом. Нашему герою нужно будет продолжить осваивать промысел деда и продавать дичь.

На этом вся информация о Way of the Hunter не заканчивается. Ключевых особенностей у проекта хватает, мы сейчас упомянем самое главное:

в игре будет сюжет — с драмой, историями про семью и охоту;

поохотиться разрешат на несколько десятков видов животных с реалистичной моделью поведения (в т.ч. анимацией);

богатый выбор снаряжения и оружия. Разрешат выбирать и подбирать прицелы, приклады, патроны и так далее;

полноценная поддержка кооперативного режима;

досконально проработанный процесс охоты, который учитывает множество нюансов;

две огромные зоны в США и Европке по 140 квадратных километров каждая;

уникальная система охотничьих трофеев, учитывающая множество параметров;

система анализа выстрела с возможностью детальной баллистической экспертизы и функцией воспроизведения полёта пули.

Симулятор охотника Way of the Hunter заявлен для ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза проекта пока не установлена.