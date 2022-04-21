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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA официально анонсировала F1 22, релиз — в начале июля
Названьеце максимально странное, ну да ладно.
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Как и было обещано ещё вчера, Electronic Arts вместе с ныне принадлежащей ей студией Codemasters сегодня официально анонсировала симулятор F1 22 — очередную часть в данной серии игр-ежегодников. Сопутствующий видеоролик вкупе с базовыми подробностями — прилагаются.

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Итак, в F1 22 сохранится режим карьеры, но будет удалён сюжетный режим «Формула победы», включённый в состав прошлогодней F1 2022. Вместо этого в новинку будет внедрён режим «Жизнь F1», который обеспечит «полное погружение» в мир «Формулы-1». Что скрывается за этими красивыми заявлениями, узнаем уже постфактум.

Помимо одиночного режима в F1 22 также будет представлен мультиплеер. Отдельно разработчики отметили полную поддержку устройств виртуальной реальности, что, как нетрудно догадаться, лучшим образом поспособствует воплощению в жизнь изложенного в предыдущем абзаце постулата.

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Релиз запланирован на 1 июля на всех актуальных платформах, включая морально устаревший «пастген». Скорее всего, Россия вследствие закатанной EA истерики касательно известных событий легально F1 22 не получит.

#electronic arts #codemasters #f1 22
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