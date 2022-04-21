Как будто могло быть иначе, в самом деле.

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Что будет, если сложить феноменально популярную сагу «Звёздные войны» с популярной серией видеоигр под эгидой LEGO? Правильно: колоссальный успех. Что, собственно и произошло — сегодня представители TT Games вместе с WB Interactive Entertainment сообщили старт LEGO Star Wars The Skywalker Saga стал самым успешным в данной серии игр, за две недели преодолев отметку в 3,2 млн проданных копий.

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Косвенно данный успех можно подтвердить статистикой продаж игры в Steam: за последние две недели LEGO Star Wars The Skywalker Saga либо лидировала в чарте продаж, либо занимала сразу несколько верхних строчек.

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Релиз LEGO Star Wars The Skywalker Saga состоялся 5 апреля. Проект получил высоченные отзывы критиков и простых игроков. Тот редкий случай, когда между профессионалами и любителями наблюдается удивительное единство мнений.