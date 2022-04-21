Даже такое обновляют.

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Компания Bethesda совместно с разработчиками из MachineGames подготовила и выпустила третий крупный апдейт к переизданию оригинального Quake. Игра получила три новые карты для режима «Орда» — ранее, кстати, MachineGames выпустила для Quake две сюжетные кампании, которые включены в переиздание.

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Ещё один важный компонент третьего обновления — дополнительные опции в настройках доступности. Тут список получился достаточно большой:

«Максимум строк» — изменяет максимальное количество строк для сообщений в углу экрана;

«Время сообщения» — меняет длительность сообщений, которые появляются в соответствующей части экрана;

«Высокая контрастность» — изменяет фон для повышения читаемости интерфейса;

«Альтернативный шрифт» — изменяет оригинальный пиксельный шрифт на современный, с улучшенной читаемостью;

«Зачитывать текстовый чат» — тут всё просто, синтезированный голос озвучивает сообщения из чата в сетевом режиме;

«Переводить голосовой чат в текст» — всё понятно из определения;

«Говорить за меня в голосовом чате» — синтезированный голос зачитывает ваш текстовый чат, озвучивая реплики другим игрокам в матче;

«Частота вспышек на экране» — изменяет прозрачность эффектов с целью снижения интенсивности вспышек.

Свежий патч для Quake также вносит балансные правки в уровни сложности режима «Орда», устраняет некоторые баги и вносит некоторые изменения для создателей модификаций.

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Наконец, был опубликован обновлённый исходный код QuakeC, который использовался в переиздании Quake. Туда были включены базовая игра, а также кампании Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity и Dimension of the Machine.