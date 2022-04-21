Компания Bethesda совместно с разработчиками из MachineGames подготовила и выпустила третий крупный апдейт к переизданию оригинального Quake. Игра получила три новые карты для режима «Орда» — ранее, кстати, MachineGames выпустила для Quake две сюжетные кампании, которые включены в переиздание.
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Ещё один важный компонент третьего обновления — дополнительные опции в настройках доступности. Тут список получился достаточно большой:
- «Максимум строк» — изменяет максимальное количество строк для сообщений в углу экрана;
- «Время сообщения» — меняет длительность сообщений, которые появляются в соответствующей части экрана;
- «Высокая контрастность» — изменяет фон для повышения читаемости интерфейса;
- «Альтернативный шрифт» — изменяет оригинальный пиксельный шрифт на современный, с улучшенной читаемостью;
- «Зачитывать текстовый чат» — тут всё просто, синтезированный голос озвучивает сообщения из чата в сетевом режиме;
- «Переводить голосовой чат в текст» — всё понятно из определения;
- «Говорить за меня в голосовом чате» — синтезированный голос зачитывает ваш текстовый чат, озвучивая реплики другим игрокам в матче;
- «Частота вспышек на экране» — изменяет прозрачность эффектов с целью снижения интенсивности вспышек.
Свежий патч для Quake также вносит балансные правки в уровни сложности режима «Орда», устраняет некоторые баги и вносит некоторые изменения для создателей модификаций.
Наконец, был опубликован обновлённый исходный код QuakeC, который использовался в переиздании Quake. Туда были включены базовая игра, а также кампании Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity и Dimension of the Machine.