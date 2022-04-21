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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Oddworld Soulstorm уже совсем скоро доберётся до Steam
С недавних пор релизы в Steam не особо интересны.
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Экшен-платформер Oddworld Soulstorm, посвящённый спасению разумной инопланетной расы из лап варварской пищевой корпорации, вот уже больше года доступен для покупки в Epic Games Store. Пора, что называется, и честь знать, поэтому сегодня представители студии Oddworld Inhabitants сообщили, что уже «скоро» их творение доберётся до более приемлемого геймерами (но больше не в России) сервиса Steam.

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Что разработчики имеют в виду под «скоро», неясно: каждый девелопер вкладывает в это слово своё, известное только ему одному значение. Но одно совершенно точно: ожидание Steam релиза стремительно подходит к своему завершению.

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Oddworld Soulstorm является развитием идей ремейка под названием Oddworld New ‘n’ Tasty. Оба проекта были тепло приняты публикой, однако говорить о мало-мальски достойном уровне их популярности, к сожалению, не приходится.

#oddworld soulstorm
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