Российские ведомства неоднократно предупреждали компанию Google о том, что игнорирование их законных требований приведёт к мерам воздействия. Что ж, Google одумываться не стала, поэтому сегодня московский суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещённой в РФ информации».
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В качестве меры наказания Google назначен штраф в размере четырёх миллионов рублей. Дополнительно суд оштрафовал Google на семь миллионов рублей за распространение на принадлежащем ей видеохостинге YouTube пропагандистских материалов относительно запрещённых в России экстремистских и террористических организацией.
Таким образом, сегодня в общей сложности Google оштрафовали на одиннадцать миллионов рублей. Что, конечно, совсем немного в масштабах данной корпорации и вряд ли удержит её от дальнейших нарушений российских законов. Эксперты считают, что компанию надо штрафовать на миллиарды рублей.