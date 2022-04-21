Было бы удивительно отказаться от денег.

Разделы вакансий студий-разработчиков игр с завидной регулярностью становятся источниками информации о планах тех или иных коллективов на будущее. Так, сегодня внимательные пользователи Сети заметили, что отдел кадров Naughty Dog ищет талантливых сотрудников для работы над «наследием Uncharted».

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Что скрывается за словосочетанием «наследие Uncharted», остаётся только гадать, однако товарищи, прошедшие последнюю (крайнюю), четвёртую номерную часть серии отмечают, что она была оставлена без чётких намёков на сиквел.

Как бы то ни было, выход из положения всегда имеется: можно создать приквел или мидквел, то есть, рассказать о событиях которые происходили до или между событиями оригинальных игр.

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Пользуясь случаем, напомним, что в этом году Uncharted впервые доберётся до PC в виде сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection, включающего в свой состав Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy.