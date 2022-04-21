Справедливости ради, тут это снижение вынужденное.

Как известно, с конца февраля западные компании принялись массово убегать с российского рынка, отчаянное пробивание на который стоило им многих лет, огромных средств и усилий. Это уже даже выстрелы не в ноги, а в головы, но имеем, что имеем: вместе с сотнями других компаний с российского рынка ушли и многие иностранные музыкальные сервисы, включая популярный Spotify, успевший проработать в России всего два года. Как результат, по статистике, приведённой компанией «МегаФон», которую она собирала с помощью инструментов Big Data, мобильный трафик в иностранных музыкальных сервисах в России существенно сократился.

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Так, за первую половину апреля трафик в сервисах Spotify, Dezeer и YouTube Music в общей сложности сократился почти на 35 % по сравнению с показателями второй половины марта.

Естественно, свято место пусто не бывает: в России есть собственные музыкальные сервисы, которые на фоне истерики своих западных аналогов закономерно демонстрируют расцвет. Так, после окончательного ухода Spotify с российского рынка популярность сервиса «Яндекс.Музыка» возросла на 15 %, «VK Музыки» — на 10 %, «Звука» — на 2 %.

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Поскольку сервис Apple Music пока благоразумно продолжает работать в России, его статистические показатели остаются неизменными.