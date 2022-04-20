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Новости Software Игнатий Колыско
Серверы ролевой онлайн-игры TERA Online закроют в июне 2022 года
Главное — вовремя остановиться. Правда, Blizzard?
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Разработчики популярной некогда корейской MMORPG под названием TERA Online объявили о её скором закрытии. Произойти это должно в июне текущего года — через 11 лет после запуска. Авторы дали понять, что больше не могут «предложить достойный по качеству контент».

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Завершение поддержки с окончательным закрытием TERA Online будет проходить в два этапа. Сначала (с 31 мая) в игре запретят создавать новые учётные записи и покупать валюту, членство в клубе также приостановится. А уже 30 июня все серверы игры окончательно отключат. Также разработчики отключат сайт игры, её форум и все страницы в социальных сетях.

Если у игроков оформлено членство в клубе TERA на период, который заканчивается после 30 июня, то в таком случае им стоит обратиться в службу поддержки для обеспечения частичного возврата средств.

Напомним, TERA Online представляет собой многопользовательскую ролевую игру, которую разработала корейская студия Bluehole. Ключевой особенностью проекта считается система боя в реальном времени с видом от третьего лица, в которой для выбора цели игрок должен непрерывно направлять на неё прицел-перекрестие вместо выделения мышью или перебора врагов клавишей. Эта возможность получила даже отдельное название от разработчика — non-target. Также игроку необходимо активно уклоняться от направленных на него атак.

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TERA Online присутствовала на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Сам проект был сделан на базе движка Unreal Engine 3.

#bluehole #tera online
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