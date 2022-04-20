Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Electonic Arts назначила на завтра анонс F1 2022
Закономерный вопрос: и что теперь?
анонсы и реклама
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

В мире не так уж мало игровых франшиз-ежегодников, и одним из ярчайших представителей таковых является гоночный симулятор F1 2022, полноценный анонс которого назначен на завтра, 21 апреля. На официальном сайте издательства сейчас красуется таймер, отсчитывающий время до 18:00 завтрашнего дня.

реклама

Как и в предыдущих «частях» F1, в версии для 2022 года будут представлены все нововведения текущего сезона «Формулы-1», включая такие печальные и вызванные исключительно истерикой решения, как удаление трассы «Сочи Автодром» вкупе с Гран-При России.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

Больше никаких достойных упоминания подробностей касательно новинки на текущий момент нет. Собственно, их, скорее всего, не будет и завтра: нам просто покажут трейлер и скажут, что очередной проект в серии готовится к скорому релизу.

#electronic arts #codemasters #f1 2022
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Инсайдер: следующая Need for Speed похвастает фотореалистичной графикой
DICE готовит для Battlefield 2042 крупное обновление с 400 исправлениями
EA выполнила обещание и удалила из FIFA 22 все российские команды и стадионы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
63
Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
22
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
14
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
11
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
42
Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
4

Сейчас обсуждают

Чи Да?
20:19
Тупорылая малолетняя макака зистух опять на вентилятор поднарсрал, бомж.
Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
strazh666
20:18
О Стас пи дарас подъехал, собака умственно отсталая,
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Стас Михайлов
20:18
а чо я-то? Зилот недавно так все описывал
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
Mr. Night
20:18
Сейчас главное не бузотерить и самое время молиться на наши Вооруженные Силы, чтобы они поскорее покончили с проектом «Украина» и декоммунизировали ее окончательно. Херсонская, Николаевская, Харьковск...
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Crazik
20:17
Давайте такую же табличку для 12 серии, посмеёмся вместе
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X стоит ниже 50 000 рублей
Стас Михайлов
20:13
Ты, 4мо, не заикался бы. Слился со стрелы, сиди молча, гнида ссаная
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Артём Николаев
20:12
Рано или поздно будут. Только вероятнее всего это будет не крипта, а производные инструменты, примерно как торгуя золотом это золото по первому требованию не забрать.
В России могут разрешить оплачивать экспорт и импорт в криптовалютах
pavel80
20:11
Они, кстати, подорожали в два раза.
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
terenty79
20:09
офигеть, самый инвалидный обрубок который 80-90 долларов стоить должен, стоит почти 200. амуде сумашедшие!
AMD выпускает в розницу самую простую видеокарту RDNA 2 — Radeon RX 6400 получает цену 159 долларов
ахахах
20:09
одна и таже )(уйня из года в год
Electonic Arts назначила на завтра анонс F1 2022
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем