В мире не так уж мало игровых франшиз-ежегодников, и одним из ярчайших представителей таковых является гоночный симулятор F1 2022, полноценный анонс которого назначен на завтра, 21 апреля. На официальном сайте издательства сейчас красуется таймер, отсчитывающий время до 18:00 завтрашнего дня.
реклама
Как и в предыдущих «частях» F1, в версии для 2022 года будут представлены все нововведения текущего сезона «Формулы-1», включая такие печальные и вызванные исключительно истерикой решения, как удаление трассы «Сочи Автодром» вкупе с Гран-При России.
Больше никаких достойных упоминания подробностей касательно новинки на текущий момент нет. Собственно, их, скорее всего, не будет и завтра: нам просто покажут трейлер и скажут, что очередной проект в серии готовится к скорому релизу.