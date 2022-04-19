Быть может, Crusader Kings III не удостоилась даже малой доли от популярности, на которую рассчитывали в Paradox, но это ни в коей мере не отменяет планов по пострелизной контентной поддержке проекта. Так, сегодня разработчики проекта представили для него новое дополнение под названием Fate of Iberia, посвящённое Пиренейскому полуострову, на котором за многие века произошла масса интереснейших событий.
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Как и предыдущие аддоны, Fate of Iberia — сравнительно небольшое контентное расширение Crusader Kings III. В его рамках мы сможем оценить новую геймплейную механику исторических сражений, два новых исследовательских пути, новые традиции, исторические события, а также элементы кастомизации. В конце концов, новая музыка, что совсем немаловажно в столь медитативной игре.
Релиз дополнения назначен на 31 мая.