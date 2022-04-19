Поскольку World of Warcraft для Blizzard на сегодняшний день — единственный стабильный источник того, что при масштабах компании можно назвать доходом, то вполне естественно, что её руководство в открытую продаёт игру по второму кругу. Так, сегодня Blizzard официально анонсировала для World of Warcraft Classic дополнение Wrath of the Lich King, считающееся многими геймерами одним из лучших за всю почти 18-летнюю историю MMORPG. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Весь контент дополнения будет доступен, а уровень персонажей можно будет при желании автоматически «прокачать» до семидесятого. Максимальный же уровень поднимется до восьмидесятого, с которого началась масса уже давно не смешных мемов.
Релиз должен состояться в этом году. Рискнём предположить, что в четвёртом квартале.