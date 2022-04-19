Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» запускает масштабную программу поддержки авторов из других площадок — они получат бесплатное продвижение на платформе.
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В отдельном сообщении для прессы указывается, что участие в новой партнёрской программе доступно для авторов, которые перешли во «ВКонтакте» или возобновили свою деятельность в соцсети с 1 марта 2022 года. Данная программа также призвана познакомить аудиторию с сообществами, которые прежде не были активно представлены в соцсети и создают оригинальный контент.
Для участия в программе нужно подать специальную заявку на отдельной странице сервиса. Там же прописаны основные условия участия. Напомним, ранее «ВКонтакте» продлила крупнейшую программу поддержки авторов во всей истории соцсети.
Соцсеть отказалась от своей комиссии до конца апреля — создатели контента будут получать максимум дохода от инструментов монетизации: в партнёрской программе, маркет-платформе, монетизации видео и VK Donut.
Команда поддержки сообщает, что благодаря программе поддержки и повышению активности на площадке доходы авторов значительно выросли. Средний недельный заработок сообществ в конце марта на маркет-платформе увеличился в полтора раза (+54 %), в VK Donut почти на 40 %, в партнёрской программе — в два раза (+107 %), в видеомонетизации — в четыре раза (+293%).