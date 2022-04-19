На чём зиждется франшиза Grand Theft Auto? Правильно — по большей части, на шутках, сатире и высмеивании современных веяний в обществе. По всей видимости, в следующей части серии, о работе над которой Rockstar недавно заявила официально, свобода слова уже не будет гулять на столь широкую ногу. Негативные мысли касательно будущего серии начали закрадываться после того, как пользователи иностранных социальных сетей начали сообщать, что в обновлённых версиях Grand Theft Auto V для консолей PlayStation 5 и Xbox Series стали заменять отсылки на трансгендер-«культуру».
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В частности, как сообщают геймеры, в PS5-версии Grand Theft Auto V были заменены постеры с изображением людей, нарочито изображённых как трансгендеров. Всё это, безусловно, оптимизма не вызывает, и не исключено, что GTA, какой мы её помним и любим, уходит в прошлое.
Как бы то ни было, процесс производства следующей части находится на ранних стадиях, и к моменту, когда игра будет готова к релизу, повестка в обществе под давлением колоссальных глобальных проблем вполне может «приземлиться». Так бывает всегда: сытая и голодная жизни по-разному влияют на общественные движения.