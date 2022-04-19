Кто там ещё ждёт GTA VI?

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

На чём зиждется франшиза Grand Theft Auto? Правильно — по большей части, на шутках, сатире и высмеивании современных веяний в обществе. По всей видимости, в следующей части серии, о работе над которой Rockstar недавно заявила официально, свобода слова уже не будет гулять на столь широкую ногу. Негативные мысли касательно будущего серии начали закрадываться после того, как пользователи иностранных социальных сетей начали сообщать, что в обновлённых версиях Grand Theft Auto V для консолей PlayStation 5 и Xbox Series стали заменять отсылки на трансгендер-«культуру».

реклама

В частности, как сообщают геймеры, в PS5-версии Grand Theft Auto V были заменены постеры с изображением людей, нарочито изображённых как трансгендеров. Всё это, безусловно, оптимизма не вызывает, и не исключено, что GTA, какой мы её помним и любим, уходит в прошлое.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X

Как бы то ни было, процесс производства следующей части находится на ранних стадиях, и к моменту, когда игра будет готова к релизу, повестка в обществе под давлением колоссальных глобальных проблем вполне может «приземлиться». Так бывает всегда: сытая и голодная жизни по-разному влияют на общественные движения.