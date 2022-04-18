Есть и другие изменения.

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Разработчики из компании Blizzard рассказали об основных изменениях, запланированных к выходу в патче с порядковым индексом 4.0 для шутера Battlefield 2042. Сам апдейт выйдет уже завтра, 19 апреля. Он добавит в игру голосовой чат, переработанную систему обвесов для оружия и многое другое.

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Среди главных изменений патча 4.0 важно отметить следующее:

голосовой чат для отрядов и групп, собранных в лобби;

множество исправлений в системе звука;

переделанная система нашивок;

возможность настроить прозрачность значков (союзников объектов захвата и так далее);

таблица очков теперь показывается после завершения каждого раунда;

увеличенный от совершаемых действий;

обвесы теперь действительно отличаются друг от друга и вносят изменения в игровой процесс;

добавленная возможность активировать опцию быстрого бега на контроллере;

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За полным списком изменений стоит перейти на официальный сайт проекта. Также разработчики из DICE пообещали, что следующий патч выйдет в мае текущего года, а первый сезон шутера начнётся когда-нибудь летом. Если к тому моменту планы девелоперов не изменятся в очередной раз, конечно.