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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали патча 4.0 для Battlefield 2042: вернули голосовой чат и недостающий патрон в револьвер M44
Есть и другие изменения.
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Разработчики из компании Blizzard рассказали об основных изменениях, запланированных к выходу в патче с порядковым индексом 4.0 для шутера Battlefield 2042. Сам апдейт выйдет уже завтра, 19 апреля. Он добавит в игру голосовой чат, переработанную систему обвесов для оружия и многое другое.

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Среди главных изменений патча 4.0 важно отметить следующее:

  • голосовой чат для отрядов и групп, собранных в лобби;
  • множество исправлений в системе звука;
  • переделанная система нашивок;
  • возможность настроить прозрачность значков (союзников объектов захвата и так далее);
  • таблица очков теперь показывается после завершения каждого раунда;
  • увеличенный от совершаемых действий;
  • обвесы теперь действительно отличаются друг от друга и вносят изменения в игровой процесс;
  • добавленная возможность активировать опцию быстрого бега на контроллере;
  • в револьвер M44 вернули недостающий патрон.
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За полным списком изменений стоит перейти на официальный сайт проекта. Также разработчики из DICE пообещали, что следующий патч выйдет в мае текущего года, а первый сезон шутера начнётся когда-нибудь летом. Если к тому моменту планы девелоперов не изменятся в очередной раз, конечно.

#dice #battlefield 2042
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