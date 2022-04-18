Разработчики из компании Blizzard рассказали об основных изменениях, запланированных к выходу в патче с порядковым индексом 4.0 для шутера Battlefield 2042. Сам апдейт выйдет уже завтра, 19 апреля. Он добавит в игру голосовой чат, переработанную систему обвесов для оружия и многое другое.
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Среди главных изменений патча 4.0 важно отметить следующее:
- голосовой чат для отрядов и групп, собранных в лобби;
- множество исправлений в системе звука;
- переделанная система нашивок;
- возможность настроить прозрачность значков (союзников объектов захвата и так далее);
- таблица очков теперь показывается после завершения каждого раунда;
- увеличенный от совершаемых действий;
- обвесы теперь действительно отличаются друг от друга и вносят изменения в игровой процесс;
- добавленная возможность активировать опцию быстрого бега на контроллере;
- в револьвер M44 вернули недостающий патрон.
За полным списком изменений стоит перейти на официальный сайт проекта. Также разработчики из DICE пообещали, что следующий патч выйдет в мае текущего года, а первый сезон шутера начнётся когда-нибудь летом. Если к тому моменту планы девелоперов не изменятся в очередной раз, конечно.