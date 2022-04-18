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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Депутат Госдумы допустил применение «мер понуждения» в отношении сервиса Twitch
Удивительно, почему этот сервис привлёк внимание законодателей так поздно.
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Практически все западные социальные сети и платформы в настоящее время стали использоваться как площадки для обсуждения вещей и событий, которые там обсуждать в принципе не надо и, более того, обсуждение которых даже запрещено правилами этих самых платформ. Тем не менее, в сложившихся «экстренных» условиях о правила можно и вытереть ноги, что некоторые стримеры безнаказанно и делают.

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По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, политика Twitch и раньше вызывала вопросы, но после приобретения площадки компанией Amazon всё скатилось до уровня абсурда: Twitch блокирует стримеров по надуманным причинам, а также притесняет российских стримеров, вставляя им палки в колёса в плане монетизации, попутно полностью игнорируя закон «о приземлении».

По мнению Горелкина, уже в ближайшее время стоит ждать от регулятора [прим. ред: Роскомнадзора] введения предусмотренных мер понуждения.

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Даже если дойдёт до крайних мер в виде блокировки сервиса, то, по мнению Горелкина, потеря будет невелика. Так, Горелкин пишет, что уже в марте треть русскоязычных стримеров покинула Twitch и перешла на сервисы-аналоги: китайский Trovo и отечественный WASD.TV.

#twitch
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