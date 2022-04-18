Студия Rare продолжает пользоваться тем фактом, что пиратский экшен Sea of Thieves обрёл колоссальную популярность, поэтому активно поддерживает проект дополнительным контентом. Так, сегодня разработчики опубликовали специальный видеоролик, посвящённый грядущему внутриигровому приключению под названием Shrouded Deep.
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Судя по видеоролику, игроков ждут тайны, связанные с потусторонним миром, что для Sea of Thieves, впрочем, не в новинку. Меррику и Белль предстоит отыскать древний и мощный артефакт, с помощью которого можно призвать нечто, способное самым кардинальным образом повлиять на события в игре.
Запуск приключения назначен на этот четверг, 21 апреля. Само мероприятие продлится ровно три недели — вплоть до 12 мая.