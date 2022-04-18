А мы думали, это то, благодаря чему японский геймдев в принципе вырвался в мир. Но главе SE виднее.

Глобализация и вестернизация — в целом, неплохие процессы, если, конечно, не затрагивают жизненно важные отрасли производства, логистические цепочки которых могут быть нарушены по желанию левой пятки так называемого партнёра. Игровую индустрию в перечень важнейших отраслей «производства» при всём желании записать нельзя, однако руководитель японского издательства Square Enix Ёсукэ Мацуда всё же с опасением смотрит на попытки японских студий подражать своим коллегам из США и Европы.

реклама

По мнению господина Мацуды, японские разработчики сформировали уникальный стиль, и если они будут продолжать подражать западным студиям, пытаясь расширить свою аудиторию, то этот стиль будет утрачен, и японская индустрия, как следствие, утратит возможность создавать хорошие игры, которые любят во многих странах. Как считает Мацуда, ориентироваться на зарубежный игровой рынок, безусловно, важно, но не в ущерб своей идентичности.

анонсы и реклама RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Стоит отметить, что многие японские игры стали популярными на Западе во многом именно потому, что они стали подражать западным, так что комментарий господина Мацуды выглядит «немного» запоздалым.