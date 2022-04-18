Глобализация и вестернизация — в целом, неплохие процессы, если, конечно, не затрагивают жизненно важные отрасли производства, логистические цепочки которых могут быть нарушены по желанию левой пятки так называемого партнёра. Игровую индустрию в перечень важнейших отраслей «производства» при всём желании записать нельзя, однако руководитель японского издательства Square Enix Ёсукэ Мацуда всё же с опасением смотрит на попытки японских студий подражать своим коллегам из США и Европы.
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По мнению господина Мацуды, японские разработчики сформировали уникальный стиль, и если они будут продолжать подражать западным студиям, пытаясь расширить свою аудиторию, то этот стиль будет утрачен, и японская индустрия, как следствие, утратит возможность создавать хорошие игры, которые любят во многих странах. Как считает Мацуда, ориентироваться на зарубежный игровой рынок, безусловно, важно, но не в ущерб своей идентичности.
Стоит отметить, что многие японские игры стали популярными на Западе во многом именно потому, что они стали подражать западным, так что комментарий господина Мацуды выглядит «немного» запоздалым.