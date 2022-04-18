Вопрос: зачем и, главное, зачем?

Недавно на консолях текущего поколения, коими, а никак не «некстгеном», отмечаем, являются исключительно PlayStation 5 и Xbox Series, вышла обновлённая версия Grand Theft Auto V. И хотя геймеры не поняли, в чём заключалось обновление, и за что Rockstar там вообще просила дополнительные деньги, в целом четвёртый по счёту релиз игры можно назвать успешным. И вот, похоже, на горизонте замаячил уже пятый релиз — теперь уже в обновлённом виде на PC.

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По крайней мере, такой вывод следует из опубликованной на страничке Grand Theft Auto V в рейтинговом агентстве ESRB информации. В частности, в списке платформ, на которых доступна обновлённая версия игры, помимо консолей текущего поколения, на которых игра уже вышла, также числится PC.

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Зачем обновлённый релиз нужен на PC — версии игры, которая и так превосходит все остальные в плане графики и детализации, непонятно. Тем не менее, практика показывает, что подобные «утечки» на рейтинговых агентствах в перспективе подтверждаются официально, так что нам остаётся только ждать соответствующей публикации.