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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы перезапуска Saints Row показали красивые пейзажи игры
Куча скриншотов от разработчиков.
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Давненько мы не слышали никаких новостей относительно перезапуска Saints Row, релиз которого должен состояться в конце лета. Очевидно, разработчикам сказать особо и нечего, и, признаться честно, мы уже стали забывать о том, что данный проект вообще существует. Ситуация нехорошая для Saints Row, поэтому сегодня представители студии Volition решили напомнить о том, что релиз их творения состоится (в масштабах года, естественно) уже совсем скоро.

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Так, старший художник новой Saints Row по окружению на своей странице в сервисе ArtStation опубликовал массу скриншотов, демонстрирующих красивые пейзажи проекта. На них можно заметить пустынные местности, салуны, протекающие в долинах реки и прочие локации, создающие антураж Дикого Запада.

Напоминаем, что события перезапуска Saints Row разворачиваются в вымышленном городе Санто-Илесо, расположенном где-то в юго-западной части США на границе с Мексикой. Поскольку перед нами именно перезапуск, то и главные герои будут другими: мы начнём играть за небольшую банду, которая стремится стать главной организованной преступной группировкой во всём Санто-Илесо.

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Релиз перезапуска запланирован на 23 августа. В России мы в новинку из-за истерики издателя, скорее всего, легально не поиграем, что, впрочем, трудно назвать большой проблемой, учитывая одиночную направленность данного проекта.

#volition #saints row
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