Попробует договориться с акционерами напрямую.

От внимательного взора авторов публикации на страницах сайта Seeking Alpha не скрылся специфический намёк Илона Маска (Elon Musk), который тот сделал в выходные на собственной странице в социальной сети Twitter. Миллиардер двусмысленно сослался на песню «Love Me Tender», обыгрывая соответствующий глагол, который в деловой терминологии означает намерения инвестора покупать акции напрямую у их держателей, в обход решения совета директоров.

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Источник изображения: Getty Images

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Руководство Twitter пока не сформировало решения по предложению Маска, который готов купить компанию примерно за $43 млрд, по $54,2 за акцию. При этом совет директоров включил юридический механизм, который защитит компанию от недружественного поглощения, которое Маск может попытаться реализовать в случае официального отказа совета директоров принять его условия сделки. Другими словами, интрига усиливается, а пока некоторые источники ожидают, что на этой неделе у миллиардера могут появиться как союзники, так и конкуренты в попытках купить оставшиеся вне его контроля акции Twitter.