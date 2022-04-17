И такое бывает. Раз в 10 лет.

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

-250000р на RTX 3080 в Ситилинке

-250000р на RTX 3080 в Ситилинке

Вечер воскресенья не предвещал ничего интересного в плане игровых новостей: мы ожидали, что напишем полушаблонную новость об очередном чарте продаж в Steam по итогам уходящей недели и сообщим, что там в лидерах LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Но не тут-то было: Steam сумел удивить, поскольку верхнюю строчку чарта продаж на этой неделе впервые за многие годы занимает не какая-то конкретная игра, а физическое устройство, в данном случае — портативный игровой компьютер Steam Deck, призванный стать своего рода конкурентом гибридной консоли Nintendo Switch.

реклама

Примечательно, что лидер прошлой недели довольно быстро «сдулся»: на сегодняшний день его статистические показатели «просели» до третьего и четвёртого мест в чарте, в то время как Elden Ring, занимавшая позицию лидера на протяжении шести недель подряд, «отвоевала» своё положение, зафиксировавшись на втором месте.

анонсы и реклама RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

В целом десятка лидеров по итогам недели с 11 по 17 апреля выглядит следующим образом: