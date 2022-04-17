Вечер воскресенья не предвещал ничего интересного в плане игровых новостей: мы ожидали, что напишем полушаблонную новость об очередном чарте продаж в Steam по итогам уходящей недели и сообщим, что там в лидерах LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Но не тут-то было: Steam сумел удивить, поскольку верхнюю строчку чарта продаж на этой неделе впервые за многие годы занимает не какая-то конкретная игра, а физическое устройство, в данном случае — портативный игровой компьютер Steam Deck, призванный стать своего рода конкурентом гибридной консоли Nintendo Switch.
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Примечательно, что лидер прошлой недели довольно быстро «сдулся»: на сегодняшний день его статистические показатели «просели» до третьего и четвёртого мест в чарте, в то время как Elden Ring, занимавшая позицию лидера на протяжении шести недель подряд, «отвоевала» своё положение, зафиксировавшись на втором месте.
В целом десятка лидеров по итогам недели с 11 по 17 апреля выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- Elden Ring;
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
- Sea of Thieves;
- Valve Index VR Kit;
- Call of Duty Black Ops III;
- No Man’s Sky;
- The Elder Scrolls Online — Crown Packs;
- Dread Hunger.