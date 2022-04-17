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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В недельном чарте продаж в Steam внезапно лидирует не игра, а Steam Deck
И такое бывает. Раз в 10 лет.
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Вечер воскресенья не предвещал ничего интересного в плане игровых новостей: мы ожидали, что напишем полушаблонную новость об очередном чарте продаж в Steam по итогам уходящей недели и сообщим, что там в лидерах LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Но не тут-то было: Steam сумел удивить, поскольку верхнюю строчку чарта продаж на этой неделе впервые за многие годы занимает не какая-то конкретная игра, а физическое устройство, в данном случае — портативный игровой компьютер Steam Deck, призванный стать своего рода конкурентом гибридной консоли Nintendo Switch.

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Примечательно, что лидер прошлой недели довольно быстро «сдулся»: на сегодняшний день его статистические показатели «просели» до третьего и четвёртого мест в чарте, в то время как Elden Ring, занимавшая позицию лидера на протяжении шести недель подряд, «отвоевала» своё положение, зафиксировавшись на втором месте.

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В целом десятка лидеров по итогам недели с 11 по 17 апреля выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Elden Ring;
  • LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
  • LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
  • Sea of Thieves;
  • Valve Index VR Kit;
  • Call of Duty Black Ops III;
  • No Man’s Sky;
  • The Elder Scrolls Online — Crown Packs;
  • Dread Hunger.
#steam #valve #steam deck
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