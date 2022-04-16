Называть причину после двух месяцев уже неудобно, а присоединиться, видимо, надо.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Frontier Developments на фоне многих компаний поначалу повела себя вполне адекватно: не стала присоединяться к истерике и притеснять российских геймеров за то, в чём они ни на грамм не виноваты. Но, к сожалению, недолго музыка играла, недолго девелопер танцевал: сегодня пользователи Steam сообщили, что Elite Dangerous (а также абсолютное большинство других игр студии) больше нельзя купить в российском регионе, а при попытке просмотра Steam-странички игры появляется уведомление «Данный товар недоступен в вашем регионе».

реклама

Примечательно, что это произошло втихую: компания Frontier Developments никак не прокомментировала случившееся, поэтому пока нельзя с точностью заявлять о том, что данное событие связано с известным вооружённым конфликтом в восточной Европе. Как следствие, добавлять Frontier Developments в свои личные списки ненадёжных компаний, с которыми в будущем не стоит иметь никаких дел, тоже преждевременно.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Стоит отметить, что в Epic Games Store игра, как и многие другие «санкционированные» проекты, по-прежнему продаётся. Вообще EGS во всей сложившейся истории со вставкой палок в колёса российским геймерам пока выглядит сервисом с наиболее адекватной политикой. Вот, что творит подотчётность китайскому гиганту Tencent.