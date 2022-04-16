Frontier Developments на фоне многих компаний поначалу повела себя вполне адекватно: не стала присоединяться к истерике и притеснять российских геймеров за то, в чём они ни на грамм не виноваты. Но, к сожалению, недолго музыка играла, недолго девелопер танцевал: сегодня пользователи Steam сообщили, что Elite Dangerous (а также абсолютное большинство других игр студии) больше нельзя купить в российском регионе, а при попытке просмотра Steam-странички игры появляется уведомление «Данный товар недоступен в вашем регионе».
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Примечательно, что это произошло втихую: компания Frontier Developments никак не прокомментировала случившееся, поэтому пока нельзя с точностью заявлять о том, что данное событие связано с известным вооружённым конфликтом в восточной Европе. Как следствие, добавлять Frontier Developments в свои личные списки ненадёжных компаний, с которыми в будущем не стоит иметь никаких дел, тоже преждевременно.
Стоит отметить, что в Epic Games Store игра, как и многие другие «санкционированные» проекты, по-прежнему продаётся. Вообще EGS во всей сложившейся истории со вставкой палок в колёса российским геймерам пока выглядит сервисом с наиболее адекватной политикой. Вот, что творит подотчётность китайскому гиганту Tencent.