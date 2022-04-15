Вчера в Сети с подачи официального сайта PlayStation Studios начались волнения: дело в том, что Sony то ли случайно, то ли «случайно» добавила изображение главного героя Death Stranding в качестве фона для игр производства своих внутренних студий. Kojima Productions, отвечавшая за Death Stranding, не является внутренней студией Sony, что сразу породило в головах геймеров мысль о том, что может готовиться поглощение.
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Дошло до того, что выступить с заявлением пришлось самому Хидео Кодзиме. В своём Twitter мэтр извинился за введение игроков в заблуждение [компанией Sony] и отметил, что Kojima Productions была и остаётся независимой студией.
Сейчас Kojima Productions трудится над несколькими новыми проектами, однако их содержание пока остаётся тайной за семью печатями. Возможно, оно и к лучшему.