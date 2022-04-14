Всё выйдет 28 апреля.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Разработчики из студии Ghost Ship Games обнародовали информацию по второму сезону уникального кооперативного шутера про космических гномов Deep Rock Galactic, представив также свежее мини-дополнение. Если что, обе контентные прибавки выйдут одновременно.

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Итак, сначала мы обнародуем информацию о сезоне Rival Escalation. С его стартом в игре появятся четыре дополнительных вида оружия, событие Rival Signal (нужно будет взламывать оборудование связи и отбиваться от врагов), новый противник, а также новый результативный пропуск с бесплатным набором косметических предметов.

Что до мини-дополнения, то речь идёт о Robot Rebellion Pack. Оно добавляет в игру четыре уникальных костюма, покраску для оружия, Боско и кирки, а также покраску для остальной брони.

А теперь по срокам ввода. Второй сезон и мини-дополнение Robot Rebellion Pack стартуют одновременно 28 апреля в Steam и 5 мая на PlayStation и Xbox. Владельцы активной подписки Game Pass получат доступ к новому контенту тоже 5 мая. Наконец, ранняя версия обновления будет выпущена 19 апреля через экспериментальную ветку магазина Steam.

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Deep Rock Galactic доступна в Steam с 13 мая 2020 года, проект собрал за это время внушительные 97 % положительных отзывов из более 102 тысяч написанных.